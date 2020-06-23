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Гол-красавец футболиста, долго болевшего коронавирусом

Гол-красавец футболиста, долго болевшего коронавирусом

Один из лидеров итальянского "Ювентуса" (Турин) и сборной Аргентины Пауло Дибала полтора месяца болел коронавирусом.

Позитивный тест на COVID-19 он сдал в конце марта, а затем біло еще пять позитивніх тестов и, наконец, негативный - в начале мая.

Теперь же, когда для Дибалы все неприятности позади, он продемонстрировал, что не разучился играть в футбол, да еще и забивать голы-красавцы. Именно его неотразимый удар установил итог в матче 27-го тура чемпионата Италии "Болонья" - "Ювентус". "Ювентус" победил - 2:0.

"Ювентус", имея 66 очков, лидирует в чемпионате Италии. У ближайшего преследователя - римского "Лацион" на одну игру и на 4 очка меньше.


Агентство Телевидения Новости

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