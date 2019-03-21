Гол мощным броском через две трети площадки

В матче плей-офф КХЛ случился удивительный гол.

На четвертьфинальной стадии друг дргу противостоят "Авангард" из российского горрода Омск и "Барыс" из столицы Казахстана, находящейся на стадии переименования из Астаны в Нурсултан.

В четвертом матче этой серии до четырех побед при счете 1:1 в третьем периоде хоккеист "Авангарда" Максим Чудинов нанес мощнейший бросок от синей линии своей зоны и умудрился закинуть шайбу в ворота "Барыса". "Так "Авангард" повел 2:1. До финальной сирены был забит еще один гол в ворота "Барыса".

В итоге "Авангард" одержал победу в этом матче 3:1, и счет в серии стал также 3-1 в пользу "Авангарда".





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