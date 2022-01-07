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Гол пяткой помог не проиграть команде под руководством Андрея Шевченко

Гол пяткой помог не проиграть команде под руководством Андрея Шевченко

В возобновившемся после Нового года чемпионате Италии по футболу «Дженоа», главным тренером которого является украинский специалист Андрей Шевченко, вновь не выиграл. Правда, на сей раз, и не проиграл.

В 20-м туре «Дженоа» играл в гостях против «Сассуоло», и на 6-й минуте матча нападающий «Дженоа» Маттиа Дестро открыл счет. Причём Дестро забил пяткой.

Во втором тайме «Сассуоло» отметил голом Доменико Берарди, и в итоге ничья — 1:1.

В турнирной таблице итальянской Серии «А» «Дженоа» идет на предпоследнем 19-м месте, набрав 12 очков в 20-ти сыгранных матчах.


Агентство Телевидения Новости

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