«Гроші, які змінять моє життя»: Франсіс Нганну про бій із Ф’юрі

Боєць змішаних єдиноборств витягнув щасливий квиток : «За бій із Ф’юрі зароблю більше, ніж за всю кар’єру в UFC».

Колишній чемпіон UFC Франсіс Нганну (17-3) зізнався, що бій проти володаря чемпіонського пояса WBC у надважкому дивізіоні Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 КО) стане для нього найбільшим фінансовим успіхом у кар’єрі, пише видання «sport.ua».

«Порівняно з тим, скільки я отримав за свій останній бій у UFC, це небо і земля, навіть близько не стоїть. Це змінить моє життя.

Безумовно, за бій із Ф’юрі я зароблю більше, ніж за всю кар’єру в UFC. Я не заробив стільки в основному через те, як відмовився від усіх тих контрактів, які могли б принести мені більше грошей», – сказав Нганну.

10-раундовий бій Ф’юрі – Нганну відбудеться 28 жовтня в Саудівській Аравії. Поєдинок пройде за правилами професійного боксу з трьома суддями.

Від редакції: Тайсон Ф’юрі так прагне великих грошей але, мабуть, не усвідомлює, що досить не маленький Нганну може нокаутувати його за пару хвилин.

Агентство Телевидения Новости