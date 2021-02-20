Спорт
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20.02.2021 16:49
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Грозная дуэль взглядов очень крепких бойцов

Грозная дуэль взглядов очень крепких бойцов

Почти "испепелили" друг друга.

Главный боем туринра по смешанным единоборствам в Лас-Вегасе UFC Fight Night 185 будет поединок двух американских супертяжей Кёртиса Блейдса и Дерека Льюиса. Пока же они без толики сентиментальности посмотрели друг другу в глаза.

В рамках этого же турнира экс-харьковчанин Алексей Олейник, представлявший ранее спортивно-террористический клуб "Оплот", а ныне являющийся гражданином России, подерется против американца Криса Докоса.


Агентство Телевидения Новости

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