Грозная дуэль взглядов очень крепких бойцов

Почти "испепелили" друг друга.

Главный боем туринра по смешанным единоборствам в Лас-Вегасе UFC Fight Night 185 будет поединок двух американских супертяжей Кёртиса Блейдса и Дерека Льюиса. Пока же они без толики сентиментальности посмотрели друг другу в глаза.

В рамках этого же турнира экс-харьковчанин Алексей Олейник, представлявший ранее спортивно-террористический клуб "Оплот", а ныне являющийся гражданином России, подерется против американца Криса Докоса.





Агентство Телевидения Новости