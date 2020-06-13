Грубейший ляп вратаря. Голкипер забил кулаком мяч в свои ворота

Кажется, этому футбольному голкиперу лучше бы сменить профессию.

В матче второго дивизиона чемпионата Дании по футболу между командами командами "Фремад Амагер" и "Нествед" в компенсированное к пеhвому тайму время после подачи углового вратарь "Нестведа" Миккель Брюн, выбивая мяч кулаком, умудрился забить гола свои ворота.

Ниже, в видеообзоре матча этот вратарский ляп на 1:20.

Благодаря автоголу вратаря "Нестведа" "Фремад Амагер" праздновал победу - 1:0.





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