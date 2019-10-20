Спорт
Перейти к списку новостей
20.10.2019 20:43
Просмотров: 90

Харьковская штангистка - победительница юниорского чемпионата Европы!

Харьковская штангистка - победительница юниорского чемпионата Европы!

Самого пока громкого успеха в своей, набирающей обороты спортивной карьере, добилась сегодня харьковская тяжелоатлетка Камила Конотоп.

В столице Румынии - Бухаресте, на юниорском чемпионате Европы (U23) по тяжелой атлетике сегодня были разыграны награды в весовой категории 55 кг среди девушек. Именно в этом весе выступает Конотоп.

Камила результативно использовала все шесть своих подходов - по три в рывке и толчке, набрала по сумме двоеборья 198 кг и стала обладательницей золотой медали. Ближайшую конкурентку - Кристину Новицкую из России Конотоп опередила на 6 кг.

Следует добавить, что Камила Конотоп завоевала также малую золотую награду в рывке, зафиксировав штангу, весом 91 кг, и малую серебряную награду в толчке - 107 кг.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 