Харьковске гонщики победили в автослаломе

В Харькове оживает спортивная жизнь. Состоялись первые в этом сезоне соревнования по автоспорту.

Автомобильный клуб "Харьков" провел первый этап национальной гоночной серии по автослалому "Лихолит- 2020". На непростой трассе для слалома гонщики из Харькова, Киева, Днепра, Сум и Полтавы должны были выполнить сложные фигуры, в частности полицейский разворот. Борьба шла в семи классах автомобилей, начиная от класса "Атас", где стартовали новички, до классов "Супер" и "Профи", где ехали даже чемпионы Украины по ралли и слалому. Среди профессионалов очень напряженная борьба развернулась между действующим чемпионом Украины по ралли харьковчанином Сергеем Ивченко и одним из ведущих украинских мастеров автослалома киевлянином Максимом Евдокимовым. Родные стены, помноженные на мастерство и большое желание стали составляющими победы Ивченко.

Сергей Ивченко, победитель соревнований:

После долгих этих перерывов карантинных и всего остального все очень соскучились за гоночками, и этот этап, это как глоток свежего воздуха для всех. Поэтому очень здорово, что получилось провести его, и я думаю, дальше будет лучше.

Правда, и гость из Киева Максим Евдокимов, уступив Ивченко, и став вторым, особо не расстроился.

Максим Евдокимов, серебряный призер:

Я поломал машину в двух местах, и подозреваю, что еще в двух мне предстоит узнать в Киеве, когда мы вернемся домой. И в самом начале сезона это надо делать - размять руки, вспомнить, посоревноваться, вспомнить вот эту энергию. Поэтому я именно за этим сюда приехал. Я приехал попробовать. Я попробовал. Я рад.

Следует отметить, что первые места во всех классах, и командном зачете достались харьковчанам. Среди победителей Станислав Зазаров, Юлия Захарова, Богдан Бугаев.

Алексей Беседин, президент автомобильного клуба "Харьков":

Итак, финишировал первый этап национальной гоночной серии по автослалому "Лихолет 2020". Мы, конечно, очень довольны, у нас 44 участника. Со всей Украины, можно сказать.

В этом сезоне Харьков планирует принять еще три этапа национальной гоночной серии по автослалому "Лихолит- 2020".

Агентство Телевидения Новости