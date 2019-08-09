Харьковские альпинисты покорили Монблан

Харьковские альпинисты покорили вершину Монблан - один из самых сложных маршрутов в Альпах. Это восхождение — этап заочного чемпионата Украины и чемпионата мира. Итоги соревнований обнародуют в конце осени. Что делает Монблан опасным и чем он привлекает покорителей вершин?

Вылазить на гребень, ну вот где-то нам туда

Так, с помощью ледоруба, альпинисты преодолевают самую высокую вершину Альп - Монблан. Маршрут выбрали нестандартный - Южный бастион. Своенравный Монблан покоряли три недели - до конца июля.

Геннадий Копейка, тренер альпинстив и президент областной федерации скалолазания, говорит - это лучшее спортивное достижение украинских альпинистов в этом году.

Геннадий Копейка, президент Харьковской областной федерации альпинизма и скалолазания

Це стіна, вона майже відвісна, з перепадом майже 800 м. Це один з найскладніших маршрутів в Альпах

Александр Заколодный, Евгений Полтавец, Евгений Тимко и Валентин Сипавин - команда харьковских альпинистов, котроая поднялась на Монблан. Вот так на высоте почти 4 тысячи метров альпинисты устраиваются на ночлег. Но перед этим надо запастись водой. Если нести ее с собой, рюкзак будет на 10 кг тяжелее.

Вода добывается очень медленно...Практически как в баре, нужно добыть чистые кусочки льда. И это будет наше питьё на ночь. По другому никак. Потому что стена настолько крутая, что лед случается только в таких дырках

Сейчас у альпинистов - пик сезона. На равнине, то есть в Харькове, их застать трудно.

Общаемся с Евгением Полтавцом. Он рассказывает — лавины и камнепады на Южном бастионе случаются редко. А вот подход к вершине - крайне опасный.

Евгений Полтавец, альпинист

Во-первых, это путь через 2 перевала, во-вторых, нужно пройти под большими лавинными ледопадами , лавинными кулуарами, где действительно потенциально может сойти лавина .Поэтому все эти места проходятся в 4-5 утра, когда склоны максимально скованы льдом, когда еще не вышло солнце, с фонариками

Перед Альпами харьковские альпинисты тренировались на скалодроме в Харькове. Его высота — 18 м Монблан выше более в 250 раз. Сейчас на скалодроме к покорению своих «тысячников» готовятся юные спортсмены.

Ксении Захаровой - 13. На чемпионате Украины у Ксении - первое место за сложность маршрута. Говорит - на изучение и прохождение на соревнованиях дается по 6 минут.

Ксения Захарова, школьница

Сложнее всего, когда ты лезешь минуты три. Особенно на рельефе,который не 90 градусов, а угол - чуть больше, и тебе очень сложно. Потому что руки забиваются, и когда ты лезешь, надо вщелкивать обтяжки, и руки забиты, и когда ты их вщелкиваешь, тебе не хватает выносливости

Но у девушки есть мотивация - в следующем году скалолазание впервые будет в олимпийской программе в Токио. А с каким результатом завершат сезон харьковские альпинисты, станет известно в конце осени.

Именно тогда подведут итоги восхождений национального и мирового чемпионатов.

Агентство Телевидения Новости