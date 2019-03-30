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Харьковский боксер Александр Гвоздик оказался тяжелее своего соперника перед первой защитой чемпионского титула

Харьковский боксер Александр Гвоздик оказался тяжелее своего соперника перед первой защитой чемпионского титула

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик из Харькова и его соперник Дуду Энгумбу, представляющий Францию, провели последние публичные мероприятия перед боем. Гвоздик и Нгумбу взвесились и посмотрели друг другу в глаза.

Оба боксера уложились в лимит данной весовой категории - 79,4 кг. Вес Нгумбу составил 79,0 кг, Гвоздика - 79,2 кг.

Во время дуэли взглядов оба боксера вели себя добродушно.

В бою против Нгумбу, который состоится в Филадельфии, Гвоздик будет впервые отстаивать свой титул чемпиона мира по версии WBC, завоеванный им в предыдущем бою против канадца Адониса Стивенсона. Стивенсон тогда был нокаутирован в 11-м раунде и после поражения впал в кому.


Агентство Телевидения Новости

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