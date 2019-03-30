Харьковский боксер Александр Гвоздик оказался тяжелее своего соперника перед первой защитой чемпионского титула

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик из Харькова и его соперник Дуду Энгумбу, представляющий Францию, провели последние публичные мероприятия перед боем. Гвоздик и Нгумбу взвесились и посмотрели друг другу в глаза.

Оба боксера уложились в лимит данной весовой категории - 79,4 кг. Вес Нгумбу составил 79,0 кг, Гвоздика - 79,2 кг.

Во время дуэли взглядов оба боксера вели себя добродушно.

В бою против Нгумбу, который состоится в Филадельфии, Гвоздик будет впервые отстаивать свой титул чемпиона мира по версии WBC, завоеванный им в предыдущем бою против канадца Адониса Стивенсона. Стивенсон тогда был нокаутирован в 11-м раунде и после поражения впал в кому.





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