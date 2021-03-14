Харьковский нападающий помог выиграть киевскому "Динамо" в центральном матче тура

В центральном матче 18-го тура украинской Премьер-Лиги луганская "Заря" принимала в Запорожье киевское "Динамо". Форвардами этих команд являются харьковские нападающие - соответственно Александр Гладкий и Артем Беседин.

"Динамо" победило 2:0, решив исход матча за три минуты второго тайма - на 55-й как раз Артем Беседин открыл счет, на 58-й капитан "Динамо" Сергей Сидорчук удвоил, потрясающе пробив с лёта после подачи углового.

Конкурент "Динамо" в борьбе за "золото" донецкий "Шахтёр" также победил, разгромив черниговскую "Десну" - 4:0.

В результате между лидерами сохранился статус-кво в 4 очка: у "Динамо" - 43, у "Шахтера" - 39.





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