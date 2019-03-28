28.03.2019 17:41
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Харьковский "Политехник" не удержал победу над "Химиком" в первом четвертьфинальном матче плей-офф
В украинском клубном баскетболе началась стадия плей-офф. В одной из четвертьфинальных пар встречаются вторая команда по итогам регулярного чемпионата Суперлиги "Химик" (Южный) против седьмой - харьковского "Политехника".
"Политехник", не являющийся фаворитом, едва не сотворил сенсацию в первом матче, проходившем в Южном, Одесской области. "Химик" сумел вырвать победу лишь в заключительной, четвертой четверти.
Матч завершился со счетом 83:81 (24:16, 21:24, 14:26, 24:15) в пользу "Химика".
Теперь серия до двух побед переезжает в Харьков.
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