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Харьковский "Политехник" проиграл дома БК "Одессе"
В матче регулярного чемпионата украинской баскетбольной Суперлиги харьковский "Политехник" провел неудачный домашний поединок.
Соперником "Политехника" был баскетбольный клуб "Одесса". "Политехник" потерпел поражение со счетом 69:84 (19:16, 15:25, 14:20, 21:23).
Это поражение стало для харьковской команды уже 13-м в 17-ти матчах Суперлиги нынешнего сезона. Имея 21 очко, "Политехник" идет на предпоследнем, 7-м месте.
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