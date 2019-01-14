Харьковский "Политехник" проиграл дома БК "Одессе"

В матче регулярного чемпионата украинской баскетбольной Суперлиги харьковский "Политехник" провел неудачный домашний поединок.

Соперником "Политехника" был баскетбольный клуб "Одесса". "Политехник" потерпел поражение со счетом 69:84 (19:16, 15:25, 14:20, 21:23).

Это поражение стало для харьковской команды уже 13-м в 17-ти матчах Суперлиги нынешнего сезона. Имея 21 очко, "Политехник" идет на предпоследнем, 7-м месте.





Агентство Телевидения Новости