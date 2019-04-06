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Харьковский вратарь одесского "Черноморца" подвел свою команду, убежав из ворот

Харьковский вратарь одесского Черноморца подвел свою команду, убежав из ворот

Для харьковского голкипера Сергея Литовченко, выступающего за одесский "Черноморец", крайне неудачно сложился матч против "Арсенала-Киев".

В самом дебюте - на 5-й минуте Литовченко неосмотрительно покинул ворота. Выбежав за пределы штрафной площади, он так и не успел к мячу. В результате футболист киевской команды Гаэтан Мисси-Мезу открыл счет.

Всего же в первом тайме этого матча двух аутсайдеров украинской Премьер-Лиги Литовченко пропустил трижды.


Агентство Телевидения Новости

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