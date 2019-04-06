Харьковский вратарь одесского "Черноморца" подвел свою команду, убежав из ворот

Для харьковского голкипера Сергея Литовченко, выступающего за одесский "Черноморец", крайне неудачно сложился матч против "Арсенала-Киев".

В самом дебюте - на 5-й минуте Литовченко неосмотрительно покинул ворота. Выбежав за пределы штрафной площади, он так и не успел к мячу. В результате футболист киевской команды Гаэтан Мисси-Мезу открыл счет.

Всего же в первом тайме этого матча двух аутсайдеров украинской Премьер-Лиги Литовченко пропустил трижды.





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