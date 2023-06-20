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Харківщина здобула 3 золоті та 3 бронзові медалі з боксу

Харківщина здобула 3 золоті та 3 бронзові медалі з боксу

З 12 по 18 червня в Черкасах відбувся чемпіонат України з боксу серед юнаків і дівчат 2009-2010 років народження.

Під час змагань, збірна команда Харківської області здобула 3 золоті та 3 бронзові медалі.

У фіналах за медалі змагалися три представники харківської школи боксу та усі троє одержали перемоги. Чемпіонами стали: Олександр Малахов (вагова категорія до 44 кг), Кирило Горбунов (вагова категорія до 48 кг) та Кирило Бондаренко (вагова категорія до 70 кг).

Бронзові медалі здобули: Кирило Пшеничний (вагова категорія до 46 кг), Микита Давідянц (вагова категорія до 54 кг) і Віталіна Пархомова (вагова категорія до 70 кг).

Чемпіони в складі збірної команди України візьмуть участь у чемпіонаті Європи, який відбудеться в серпні цього року в Словенії.

Агентство Телевидения Новости

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