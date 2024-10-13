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Харківські фігуристи здобули золото на міжнародному турнірі «Budapest Trophy»

Харківські фігуристи здобули золото на міжнародному турнірі «Budapest Trophy»

Дует переміг у змаганнях танцювальних пар серед юніорів у столиці Угорщини.

Про це повідомляє ХОВА.

З 11 по 13 жовтня у Будапешті пройшов міжнародний турнір з фігурного катання «Budapest Trophy», де харківські фігуристи Ірина Підгайна та Артем Коваль здобули перемогу в змаганнях танцювальних дуетів серед юніорів. Вихованці Заслуженої тренерки України Галини Чурілової показали найвищий результат як у ритмічному танці, так і в довільній програмі. У підсумку вони набрали 165,59 бала та завоювали золоту медаль.

На другому місці опинився дует зі Швейцарії з результатом 155,44 бала, а бронзу здобули французькі спортсмени, які набрали 141,19 бала.

Для Ірини Підгайної та Артема Коваля це вже друга перемога у цьому сезоні. Раніше вони посіли перше місце на етапі юніорської серії Гранпрі в Словенії та стали другими на етапі в Туреччині. Завдяки цим результатам дует вийшов до фіналу серії, який відбудеться з 5 по 8 грудня у Франції.

Агентство Телевидения Новости

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