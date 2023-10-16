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Харківський фігурист здобув «золото» на міжнародних змаганнях

Харківський фігурист здобув «золото» на міжнародних змаганнях

Харківський фігурист разом з партнеркою здобув «золото» міжнародних змагань у танцях на льоду серед юніорів. Міжнародний турнір з фігурного катання «Budapest Trophy» відбувся з 13 по 15 жовтня в столиці Угорщини.

Про це повідомляє ХОВА.

Золоту медаль змагань у танцях на льоду серед юніорів разом з одеситкою Іриною Підгайною здобув спортсмен із Харківської області Артем Коваль.

Український дует у сумі за свій ритмічний та довільний танець отримав від суддів 141.44 бала та майже на десять балів випередив найближчих суперників з Польщі, на рахунку яких було 132.60 бала. Бронзовими призерами стали фігуристи з Чехії.

Нагадаємо, що у вересні ця пара виграла етап юніорського Гран-прі, який також проходив у Будапешті.

Агентство Телевидения Новости

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