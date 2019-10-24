Хоккеист рассек коньком подбородок вратарю своей команды

Если бы удар пришелся чуть ниже - в шею, последствия могли бы быть ужасными.

В одном из эпизодов первого периода матча чемпионата КХЛ между "Металлургом" из Магнитогорска и "Ак Барсом" из Казани хоккеист "Металлурга" Максим Матушкин, находясь в лежачем положении, катился спиной назад к своим воротам. В это время вратарь "Металлурга" Василий Кошечкин, парируя шайбу наклонился вперед, и конек Матушкина угодил в район подбородка Кошечкина.

У вратаря полилась кровь, и он покинул ледовую площадку.

К счастью, порез оказался неглубоким, и Кошечкин сумел вернуться и доиграть матч. Причем он сохранил свои ворота сухими. Поединок завершился с футбольным счетом 0:0, после чего "Металлург" взял верх в серии послематчевых буллитов.





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