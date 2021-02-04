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Хоккеисты подрались сразу после стартового вбрасывания

Хоккеисты подрались сразу после стартового вбрасывания

Давние cчеты.

Хоккеисты "Лос-Анджелеса" и "Анахайма" Кертис Макдермид и Николас Делорье дрались друг с другом в 2019-м году, в 2020-м, и, вот, подрались уже и в 2021-м.

Причем на сей раз Макдермид и Делорье вообще решили не откладывать выяснение отношений в долгий ящик и сбросили краги сразу же после стартового вбрасывания в 1-м периоде.

Вновь, как и в прошлом, и в позапрошлом годах, оба хоккеиста устояли на ногах, разве что изрядно разбили себе кулаки, ну и в состветствии с правилами получили по 5 минут штрафа.

Сам же матч завершился победой "Анахайма" 3:1.


Агентство Телевидения Новости

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