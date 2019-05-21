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И так бывает. Боксеры одновременно "вырубили" друг друга

И так бывает. Боксеры одновременно вырубили друг друга

Во время боксерского поединка у соперников прошли обоюдные встречные удары, от которых у обоих боксеров подкосились ноги.

Так произошло во время боксерского вечера в Голивуде (США) между американцем Джерхедом Фендерсоном и проживающим в США кубинцем Иросвани Дювергелем.

В результате оба боксера оказались в нокдаунах.

Cоперники сумели восстановиться и, в конце концов, Дювергель победил единогласным решением судей. Кубинец пока не знает поражений на профессиональном ринге. Теперь в его активе 6 побед (в том числе три нокаутами)  в 6-ти проведенных боях.


Агентство Телевидения Новости

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