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Японія та Південна Корея на цей час лідирують у медальному заліку Олімпіади

Японія та Південна Корея на цей час лідирують у медальному заліку Олімпіади

Медальний залік на Олімпіаді-2024 у Парижі з чотирма золотими, двома срібними та однією бронзою медалями очолюють команди Японії та Південної Кореї.

Про це повідомляє Sportarena.

На третій позиції розташувалася Австралія. Зазначимо, що в топ-10 входить команда Казахстану.

Українська команда поки що не вигравала медалей на Олімпійських іграх у Парижі.

Літні Олімпійські ігри-2024 завершаться 11 серпня. На змаганнях буде розіграно 329 комплектів нагород у 32 видах спорту. Україну в Парижі представлять 140 спортсменів у 23 видах спорту — найменше представництво синьо-жовтих за час виступів на Олімпіаді.

№КраїнаЗолотоСріблоБронзаВсього1.Японія42171.Південна Корея42173.Австралія42064.США363125.Франція33286.Китай32277.Італія12368.Казахстан10239.Бельгія101210.Німеччина1001………………Україна

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