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Истерика у тренера на послематчевой пресс-конференции
Кричал и бил по столу.
В матче баскетбольной Лиги Чемпионов чешский "Нимбрук" одержал минимальную победу над итальянским "Динамо Сассари" - 90:89.
На послематчевой пресс-конференции главный тренер итальянской команды Джанмарко Поцекко, недовольный судейством, метал громы и молнии.
Поцекко говорил по-английски. Очень эмоционально. Порой истерично. Сопровождая речь ударами по столу. Чуть ли не с десяток раз тренер повторил в своем спиче фразу "This is not fair" ("Это - нечестно").
Следует также отметить, что во время матча раздевалку итальянской команды ограбили. У баскетболистов были украдены деньги и ценные вещи.
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