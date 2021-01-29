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Итальянские СМИ: Виктор Коваленко прилетает в Бергамо и переходит в "Аталанту"

Итальянские СМИ: Виктор Коваленко прилетает в Бергамо и переходит в Аталанту

Футболист донецкого "Шахтера" Виктор Коваленко с 1-го февраля станет полноправным игроком итальянской "Аталанты" (Бергамо), за которую уже играет еще один украинский футболист Руслан Малиновский.

Как сообщает Tuttoatalanta.com, Коваленко прилетает в Бергамо, чтобы пройти медосмотр и подписать с "Аталантой" контракт сроком на 4,5 года.

При этом "Шахтер", якобы, получит от "Аталанты" в качестве компенсации за Коваленко, который ближайшим летом стал бы свободным агентом, 1 миллион евро.

Агентство Телевидения Новости

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