Итоги после сегодняшнего дня на Олимпиаде-2020 в Токио. До закрытия один день

Украина не сумела пополнить "золотом" свою медальную олимпийскую копилку, хотя были очень большие надежды в боксе и прыжках в высоту. Но, тем не менее, украинским спортменам удалось завоевать сегодня на Олимпийских играх четыре медали - по две серебряные и бронзовые.

Теперь у Украины в общей сложности 18 олимпийских медалей Токио-2020: одна золотая - у борца Жана Беленюка, пять серебряных: у боксера Александра Хижняка, дуэта каноисток Людмила Лузан - Анастасия Четверикова,

каратистки Анжелики Терлюги, борца Парвиза Насибова и пловца Михаила Романчука, а также 12 бронзовых: у восьмерки синхронисток (Марта Федина, Анастасия Савчук, Марина и Владислава Алексеевы, Екатерина Резник, Ксения Сидоренко, Алина Шинкаренко и Елизавета Яхно), у прыгуньи в высоту Ярославы Магучих, каратиста Станислава Горуны, каноистки Людмилы Лузан, борчих Ирины Коляденко и Аллы Черкасовой, дуэта синхронисток Марта Федина - Анастасия Савчук, , дуэта стрелков Елена Костевич - Олег Омельчук, дзюдоистки Дарьи Белодед, теннисистки Элины Свитолиной, шпажиста Игорья Рейзлина и пловца Михаила Романчука.

В медальном зачете Украина на 43-м месте, зато по количеству завоеванных олимпийских медалей - на 15-м.

В первой тройке в медальном зачете: Китай (38 золотых, 31 серебряная и 18 бронзовых олимпийских медалей), США (36, 39, 33) и Япония (27, 12, 17).

Золотые олимпийские медали за день до завершения Олимпиады есть у спортсменов 65-ти стран. Всего награды завоевали спортсмены из 93-х стран.

Агентство Телевидения Новости