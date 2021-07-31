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31.07.2021 18:50
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Итоги после сегодняшнего дня на Олимпиаде-2020 в Токио. Украина - 65-я

Итоги после сегодняшнего дня на Олимпиаде-2020 в Токио. Украина - 65-я

Украина пока собирает исключительно "бронзовый" урожай на 32-х летних Олимпийских играх и всё ниже и ниже опускается в медальном зачете.

В последний день июля олимпийская медальная копилка украинской сборной пополнилась бронзовой наградой теннисистки Элины Свитолиной. И теперь у Украины в Токио-2020 пять завоеванных медалей. Ранее бронзовыми олимпийскими призерами стали дзюдоистка Дарья Белодед, шпажист Игорь Рейзлин, дуэт стрелков Елена Костевич - Олег Омельчук и пловец Михаил Романчук.

В медальном зачете Украина откатилась на 65-е место.

Лидирует же Китай – 21 золотая, 13 серебряных и 14 бронзовых медалей. Далее в первой тройке Япония (17, 5, 8) и США (16, 17, 13).

Всего медали на нынешней Олимпиаде завоевали уже спортсмены 76-ти стран.

Агентство Телевидения Новости

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