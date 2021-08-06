Спорт
Перейти к списку новостей
06.08.2021 17:56
Просмотров: 236

Итоги после сегодняшнего дня на Олимпиаде в Токио. Украина потеряла 4 позиции в медальном зачете

Итоги после сегодняшнего дня на Олимпиаде в Токио. Украина потеряла 4 позиции в медальном зачете

За два дня до завершения 32-х летних Олимпийских игр Украина - лучшая в медальном зачете среди стран, которые на этой Олимпиаде завоевали меньше двух золотых медалей. Поскольку тех сборных, которые завоевали в Токио две золотые медали и больше, уже 39, Украина идет на 40-м месте. Днём ранее мы были 36-ми.

При этом следует отметить, что по количеству завоеванных олимпийских наград, а таковых у Украины теперь 14, наша страна идет на 16-й позиции.

Вот, как теперь выглядит список украинских олимпийских медалистов Токио-2020: "золото" у борца Жана Беленюка, "серебро": у каратистки Анжелики Терлюги, борца Парвиза Насибова и пловца Михаила Романчука. "бронза": у каратиста Станислава Горуны, каноистки Людмилы Лузан, борчих Ирины Коляденко и Аллы Черкасовой, дуэта синхронисток Марта Федина - Анастасия Савчук, , дуэта стрелков Елена Костевич - Олег Омельчук, дзюдоистки Дарьи Белодед, теннисистки Элины Свитолиной, шпажиста Игорья Рейзлина и пловца Михаила Романчука.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 