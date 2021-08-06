Итоги после сегодняшнего дня на Олимпиаде в Токио. Украина потеряла 4 позиции в медальном зачете

За два дня до завершения 32-х летних Олимпийских игр Украина - лучшая в медальном зачете среди стран, которые на этой Олимпиаде завоевали меньше двух золотых медалей. Поскольку тех сборных, которые завоевали в Токио две золотые медали и больше, уже 39, Украина идет на 40-м месте. Днём ранее мы были 36-ми.

При этом следует отметить, что по количеству завоеванных олимпийских наград, а таковых у Украины теперь 14, наша страна идет на 16-й позиции.

Вот, как теперь выглядит список украинских олимпийских медалистов Токио-2020: "золото" у борца Жана Беленюка, "серебро": у каратистки Анжелики Терлюги, борца Парвиза Насибова и пловца Михаила Романчука. "бронза": у каратиста Станислава Горуны, каноистки Людмилы Лузан, борчих Ирины Коляденко и Аллы Черкасовой, дуэта синхронисток Марта Федина - Анастасия Савчук, , дуэта стрелков Елена Костевич - Олег Омельчук, дзюдоистки Дарьи Белодед, теннисистки Элины Свитолиной, шпажиста Игорья Рейзлина и пловца Михаила Романчука.

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