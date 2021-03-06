Избиение в ответ на пощёчину

Боксер, получивший пощечину во время дуэли взглядов, отомстил в ринге, после чего стал кривляться

Во французском Нанте состоялся боксерский поединок за вакантный титул чемпиона Евросоюза в супертяжелом весе между французом Тони Йокой и Джоэлем Тамбве Джеко из Бельгии.

Накануне после взвешивания во время дуэли взглядов произошел инцидент – Джеко отвесил Йоке пощёчину.

И, вот, в бою пришла расплата. Причем в заключительном, 12-м раунде. Йока зажал соперника у канатов и стал избивать сериями ударов. В конце концов Джеко, оставаясь на ногах после очередного пропущенного удара, отвернулся и сдался. На что Йока показал язык и начал передразнивать поверженного соперника.

У Тони Йоки – олимпийского чемпиона 2016 года, это был юбилейный – 10-й бой на профессиональном ринге, и при этом вышла юбилейная – 10-я победа, в том числе 8-я – нокаутом.





Агентство Телевидения Новости