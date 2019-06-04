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Избит главный арбитр, побит боковой. Страсти в футбольном матче
В Закарпатье проходит областной аматорский чемпионат. Один из его матчпей правратился в расправу над судьями.
Аутсайдер чемпионата команда "Карпаты" Дубового встречаласась с ФК "Поляной".
Тренерскому персоналу, футболистам и болельщикам "Карпат" не понравилось судейство - в этом матче был удален вратарь "Карпат". В результате был повален на землю и избит главный арбитр. Несколько оплеух и ударов досталось боковому судье.
Теперь дисциплинарным органам предстоит принять решение по санкциям.
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