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Избит главный арбитр, побит боковой. Страсти в футбольном матче

Избит главный арбитр, побит боковой. Страсти в футбольном матче

В Закарпатье проходит областной аматорский чемпионат. Один из его матчпей правратился в расправу над судьями.

Аутсайдер чемпионата команда "Карпаты" Дубового встречаласась с ФК "Поляной".

Тренерскому персоналу, футболистам и болельщикам "Карпат" не понравилось судейство - в этом матче был удален вратарь "Карпат". В результате был повален на землю и избит главный арбитр. Несколько оплеух и ударов досталось боковому судье.

Теперь дисциплинарным органам предстоит принять решение по санкциям.


Агентство Телевидения Новости

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