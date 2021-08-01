Жуткая неудача. Харьковчанка Ирина Деха получила на Олимпиаде нулевую сумму в толчке

Харьковская тяжелоатлетка, увы, провалилась на Олимпиаде-2020 в Токио, хотя шла после рывка на 2-м месте и претендовала на медаль.

Но в толчке Деха, выступающая в весовой категории до 76 кг, ни в одной из трех попыток не справилась с первым заказанным весом 131 кг.

В результате - нулевая сумма и горькое разочарование.

Через три года на Олимпиаде-2024 в Париже Дехе будет 28 лет, и она еще сможет реабилитироваться.

Агентство Телевидения Новости