Жуткий ляп футбольного вратаря, приведший к пропущенному голу

Полевые игроки имели все основания устроить своему голкиперу после матча «темную» в раздевалке за то, что он учудил на футбольном поле.

Сегодня в чемпионате Японии по футболу состоялся матч между ФК “Токио” и “Сересо” (Осака).

Шла 54-я минута. “Сересо” вёл в счете 1:0. Защитник этой команды отпасовал мяч своему вратарю – южнокорейцу Чжин Хьон Киму. Голкипер попытался по-пижонски обработать мяч, но пробелы в технике привели к тому, что мяч прокатился под ногой. После чего еще у Кима была возможность побыстрее сыграть на отбой, однако он стал взглядом выискивать, кому бы с линии ворот отдать пас, и в этот момент футболист «Токио» Кёсуке Тагава закатил мяч в ворота «Сересо».

Так из-за грубейшего ляпа вратаря счет сравнялся, а в итоге «Токио» победил 3:2, забив победный гол в компенсированное время.

Ниже – видеообзор матча. «Привоз» голкипера «Сересо» на 1:35.





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