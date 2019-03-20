Жуткое столкновение фигуристов во время разминки

На чемпионате мира по фигурному катанию в Японии произошла неприятность.

Во время разминки перед короткой программой спортивных пар столкнулись французская фигуристка Ванесса Джеймс и итальянский фигурист Маттео Гуаризе.

Если быть совсем точным, то Джеймс врезалась в Гуаризе, которого не видела, поскольку катилась спиной. Гуаризе пытался уйти от столкновения, однако тщетно.

При падении француженка травмировала колено и, хотя вышла на прокат вместе со своим партнером Морганом Сипре, выступила крайне неуверенно, упав исполняя один из прыжков.

В результате Джеймс и Сипре, будучи действующими чемпионами Европы, получили за короткую проргамму лишю 7-ю сумму баллов.





Агентство Телевидения Новости