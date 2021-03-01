Киевское "Динамо", победив, оторвалось в чемпоинате Украины от донецкого "Шахтера" на 4 очка

Футболисты киевского "Динамо" извлекли максимум дивидендов из поражения донецкого "Шахтера" луганской "Заре" в 16-м туре украинской Премьер-Лиги.

"Динамо", в свою очередь, крупно взяло верх над футбольным клубом "Львов" - 4:1. При этом открыл счет за "Динамо" воспитанник харьковского футбола Артем Беседин.

"Динамо" возглавляет турнирную таблицу Премьер-Лиги, имея 37 очков. У "Шахтера", идущего вторым - 33. У "Зари", занимающей 3-е место - 29 и игра в запасе.

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