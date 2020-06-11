Конференция ПФЛ. Голосование за продолжение чемпионата страны во Второй лиге: 6 - "за", 11 - "против"

На конференции Профессиональеной футбольной лиги (ПФЛ), проходящей в Киеве, сегодня пишется пишется очередной том в саге доигрывать или не доигрывать сезон в Первой и Второй лигах украинского клубного футбола.

В ходе голосования представителей клубов Второй лиги за доигрывание сезона в этом дивизионе 6 голосов было отдано "за", 11 - "против".

Теперь окончательное решение за Исполкомом Украинской ассоциации футбола (УАФ).

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