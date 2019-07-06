Конфуз вышел. Бегун думал, что выиграл, но ошибся на круг

На этапе легкоатлетической Бриллиантовой лиги в швейцаркой Лозанне необычная ситуация произошла в мужском забеге на 5000 метров.

Эфиопский бегун Хагос Гебривет под звон колокольчика, сигнализирующего, что бежать осталось еще круг, то есть 400 метров, решил, что пробежал уже 5000, а не 4600 метров, и стал праздновать победу.

Гебривет опомнился лишь когда увидел, что соперники, находившиеся позади, не остановились, а продолжают бежать. Эфиопский спортсмен попытался включиться в борьбу, но сил качественно сопротивляться у него уже не осталось.

В итоге, пробежав еще круг, Гебривет финишировал лишь 10-м. Победу же праздновал другой эфиопский бегун Йомиф Кейелча.





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