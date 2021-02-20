Крупная потасовка на последней минуте хоккейного матча

Нервы не выдержали.

Шла заключительная, 20-я минута третьегно периода матча регулярного чемпионата НХЛ между "Виннипегом" и "Ванкувером". "Виннипег" вел в счете 2:0. Так, собственно, матч и завршился. Но перед финальной сиреной хоккеист "Виннипега" Дерик Форборт набросился на Нильса Хёгландера из "Ванкувера".

Хёгландер драться не собирался, зато его одноклубники, находившиеся на льду, тут же набросились на Форборта, особо рьяно проявил себя Джейк Виртанен. Хоккеисты "Виннипега" бросились, в свою очередь, защищать своего хоккеиста. Образовалась куча-мала.

Когда страсти улеглись, арбитр выписал по 2+10 минут Форборту и Виртанену.





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