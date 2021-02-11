Курьез. Игрокам пришлось толкать машину скорой помощи, заглохшую на футбольном поле

Машина скорой помощи сломалась крайне несвоевременно и в очень необычном месте.

В полуфинальном матче кубка Португалии по футболу между командами “Порту” и “Брага” футболист “Браги” Давид Каму получил тяжелую травму, и его пришлось госпитаализировать прямо с футбольного поле.

На поле выехала машина скорой помощи, забрала футболиста, однако тронуться с места не сумела. На помощь пришли игроки обеих команд, вытолкавшие скорую помощь с поля.

После чего матч был продолжен и завершился вничью 1:1. Впереди еще ответный поединок.





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