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Курьез. Игрокам пришлось толкать машину скорой помощи, заглохшую на футбольном поле
Машина скорой помощи сломалась крайне несвоевременно и в очень необычном месте.
В полуфинальном матче кубка Португалии по футболу между командами “Порту” и “Брага” футболист “Браги” Давид Каму получил тяжелую травму, и его пришлось госпитаализировать прямо с футбольного поле.
На поле выехала машина скорой помощи, забрала футболиста, однако тронуться с места не сумела. На помощь пришли игроки обеих команд, вытолкавшие скорую помощь с поля.
После чего матч был продолжен и завершился вничью 1:1. Впереди еще ответный поединок.
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