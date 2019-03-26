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Курьезный гол с центра площадки

Курьезный гол с центра площадки

В матче регулярного чемпионата НХЛ откровенно подкачал вратарь.

Встречались "Нью-Джерси" и "Баффало". Хоккеист "Баффало" Сэм Рейнхарт из центральной зоны направил шайбу в зону "Нью-Джерси". При этом Рейнхарт вряд ли бросал по воротам. Но шайба полетела в створ, и голкипер "Нью-Джерси" Кори Шнайдер не сумел с нею совладать.

В результате вышел курьезный гол.

Правда, весь остальной матч Шнайдер осыграл очень надежно и больше ни разу не пропустил. В итоге "Нью-Джерси" праздновал победу - 3:1.


Агентство Телевидения Новости

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