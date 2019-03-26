Сегодня 17:13
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Курьезный гол с центра площадки
В матче регулярного чемпионата НХЛ откровенно подкачал вратарь.
Встречались "Нью-Джерси" и "Баффало". Хоккеист "Баффало" Сэм Рейнхарт из центральной зоны направил шайбу в зону "Нью-Джерси". При этом Рейнхарт вряд ли бросал по воротам. Но шайба полетела в створ, и голкипер "Нью-Джерси" Кори Шнайдер не сумел с нею совладать.
В результате вышел курьезный гол.
Правда, весь остальной матч Шнайдер осыграл очень надежно и больше ни разу не пропустил. В итоге "Нью-Джерси" праздновал победу - 3:1.
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