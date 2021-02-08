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Любимый мужчина Элины Свитолиной расплакался после поражения

Любимый мужчина Элины Свитолиной расплакался после поражения

У французского теннисиста Гаэля Монфиса, живущего с первой ракеткой украинского тенниса Элиной Свитолиной продолжается на кортах черная полоса.

Монфис был посеян под 10-м номером на стартовавшем сегодня в Мельбурне Открытом чемпионате Австралии по теннису и вылетел в первом же круге.

Монфис проиграл в пяти сетах финскому теннисисту Эмилу Руусувори – 6:3, 4:6, 5:7, 6:3, 3:6.

На послематчевой пресс-конференции Монфис, сетуя на преследующие го спортивные неудачи, не смог сдержать слёз и расплакался.


Агентство Телевидения Новости

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