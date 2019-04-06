Мариуш Вах, попавшийся на допинге после боя с Владимиром Кличко, провел дуэль взглядов

В польском городе Катовице состоялись последние публичные мероприятия перед поединком супертяжей. Поляк Мариуш Вах будет драться против конголезца Мартина Баколе.

На церемонии взвешивания вес Баколе составил 119,5 кг. Ваха - 119,0 кг.

После взвешивания боксеры провели уважительную дуэль взглядов.

Бой между Вахом и Баколе станет поединок за вакантный титул интернационального чемпиона Польши в супертяжелом весе. По регламенту это будет 10-раундовый бой.

Пик карьеры ныне 39-летнего Ваха пришелся на 2012 год. Тогда он дрался с абсолютным чемпионом мира украинцем Владимиром Кличко. Вах проиграл по очкам, сумев отбоксировать все 12 раундов и при этом в одном из раундов серьезно потрясти украинского боксера. Правда, допинг-проба, взятая у Ваха после боя дала положительный результат, и он был дисквалифицирован на один год.





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