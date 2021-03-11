Март называется. Футбольный матч пришлось прерывать, чтобы расчистить снег

Очень специфический футбол.

На матч 22-го тура второго по силам футбольного дивизиона чемпионата Болгарии между командами "Септември" (София) - "Хебар" (Пазарджик) пришелся обильный снегопад. Снега на поле становилось всё больше и больше. Матч даже пришлось прерывать, чтобы хоть слегка расчистить газон.

Единственный гол, который был забит в этом матче, случился тоже из-за снега.

На 62-й минуте этого матча защитник "Септември" выбивал мяч из своей штрафной площади, чуть ли не из сугроба. В результате мяч далеко не улетел и достался соперникам. В конце концов, футболист "Хебара" Георгий Каракашев точно пробил по воротам соперников, и "Хебар" победил 1:0.

Ниже, в видеообзоре этого матча на снегу, процесс "рождения" гола - с 50-й секунды.





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