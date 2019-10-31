Сегодня 18:17
Просмотров: 62
Массовая драка с попыткой выдавить глаз и удушающим приемом во время баскетбольного матча
В НБА подрались баскетболисты.
В поединке "Филадельфии" против "Минессоты" в третьей четверти Джоэль Эмбиид из "Филадельфии" устроил драку против Карла-Энтони Таунса из "Минессоты".
Тут же образовалась массовая потасовка команда на команду. При этом еще и Бен Симмонс из "Филадельфии" провел в партере удушающий прием одному из соперников.
Когда старсти поутихли, Эмбиид и Таунс были удалены с площадки.
Сам же матч завершился со счетом 117:95 в пользу "Филадельфии".
Загрузка...