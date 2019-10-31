Массовая драка с попыткой выдавить глаз и удушающим приемом во время баскетбольного матча

В НБА подрались баскетболисты.

В поединке "Филадельфии" против "Минессоты" в третьей четверти Джоэль Эмбиид из "Филадельфии" устроил драку против Карла-Энтони Таунса из "Минессоты".

Тут же образовалась массовая потасовка команда на команду. При этом еще и Бен Симмонс из "Филадельфии" провел в партере удушающий прием одному из соперников.

Когда старсти поутихли, Эмбиид и Таунс были удалены с площадки.

Сам же матч завершился со счетом 117:95 в пользу "Филадельфии".





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