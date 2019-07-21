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Массовая драка в матче чемпионата России по пляжному регби

Массовая драка в матче чемпионата России по пляжному регби

Регбисты сборной Дагестана и московского клуба "Слава" разобрались по-мужски

В матче этих команд, который проходил в рамках чемпоината России по пляжному регби, произошла массовая драка.

Поводом для драки стал эпизод, произошедший во время реализации попытки "Славы". Один из игроков сборной Дагестана бросил в лицо регбиста «Славы» щепотку песка.

Никто в результате драки госпитализирован не был. Федерация регби России рассмотрит вопрос о санкциях в отношении команд.


Агентство Телевидения Новости

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