Сегодня 13:18
Просмотров: 77
Массовая драка в матче чемпионата России по пляжному регби
Регбисты сборной Дагестана и московского клуба "Слава" разобрались по-мужски
В матче этих команд, который проходил в рамках чемпоината России по пляжному регби, произошла массовая драка.
Поводом для драки стал эпизод, произошедший во время реализации попытки "Славы". Один из игроков сборной Дагестана бросил в лицо регбиста «Славы» щепотку песка.
Никто в результате драки госпитализирован не был. Федерация регби России рассмотрит вопрос о санкциях в отношении команд.
Загрузка...