«Металлист 1925» начал втягивающий тренировочный сбор

Футболисты основного состава «Металлиста 1925» собрались на учебно-тренировочной базе в поселке Высокий для тренировок после выхода из отпуска.

«Металлист 1925» начал подготовку к новому сезону, сообщил официальный сайт этого харьковского футбольного клуба.

Не присутствовали в первый тренировочный день Владислав Дмитренко, продолжающий реабилитацию после травмы, и Фабиньо. Бразилец позже присоединится к команде, поскольку пока не может прилететь в Украину из-за проблем с получением визы.

Харьковскую часть подготовки футболисты «Металлиста 1925» проводят в двухразовом режиме. Утром игроки проводят занятия в тренажерный зал, а затем переходят к беговой работе. Вечером футболисты проводят игровую тренировку на поле с искусственным покрытием.

В общей группе уже занимаются Виталий Пономарь, Максим Жичиков, Ростислав Русин, Дмитрий Кравченко и Дерек, которые пропустили значительный отрезок первой части сезона из-за травм.

Также с основным составом начали подготовку молодые воспитанники клуба: Юрий Потомков, Владислав Островский, Антоний Эмере, Игорь Потомков, а еще Денис Почернин и Кевин Дуруэке. Последние двое в первой части сезона играли во Второй лиге в составе черновицкой «Буковины».

Сразу приступили к работе и новички «Металлиста1925» Никита Безуглый и Дмитрий Капинус.

На учебно-тренировочной базе в Высоком «Металлист 1925» будет готовиться к старту второй части сезона до 25 января, когда команда отправится на тренировочный сбор в Турцию.

Агентство Телевидения Новости