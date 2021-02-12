"Металлист 1925" проиграл в контрольном матче

Дождь - футболу не помеха. Сегодня днем, когда в Харькове еще была плюсовая температура и шел противный дождь, на тренировочной базе "Металлиста" в Высоком харьковский футбольный клуб Первой лиги "Металлист 1925", готовясь к весенней части чемпионата страны, провел контрольный поединок против запорожского "Металлурга".

"Металлист 1925" сейчас проводит в Высоком тренировочный сбор. И при этом, находясь под достаточно большими физическими нагрузками, за последнюю неделю сыграл уже третий контрольный поединок.

Валерий Кривенцов, главный тренер "Металлиста 1925":

Как и говорил команде перед началом сборов, что постараемся каждому дать одинаковое количество времени. У каждого будет шанс себя проявить. А кто будет лучше выглядеть, тот и станет игроком основного состава.

В сегодняшнем матче против запорожского "Металлурга" харьковская команда сыграла двумя почти разными составами. Один играл 60 минут. Почти иной - остальные 30. За 60 минут дважды забили футболисты "Металлурга" - отличились Алексей Сидоров и Евгений Коваленко. "Металлист 1925" имел хорошую возможность сократить отставание, однако Виталий Пономарь не реализовал пенальти.

В последние же полчаса матча один из угловых в исполнении "Металлиста 1925" закончился голом. Это отличился Максим Цвиренко. После чего он сразу схватил мяч еще в чужих воротах, и быстро побежал ставить его в центр поля, демонстрируя тем, что "Металлист 1925" крайне желает отыграться.

Максим Цвиренко, футболист "Металлиста 1925":

Мы проигрывали по счету. Поэтому мы выходили с целью, как минимум, сравнять счет. Конечно же, цель была победить. Вышли, активно начали так, я считаю, на замену. Сумели забить быстрый гол. Но, к сожалению, потом не додавили.

Действительно, "Металлист 1925» не дожал и в итоге проиграл 1:2. Однако, в контрольных матчах результат - не главное. У харьковской команды есть еще месяц, чтобы во всеоружии подойти к весенней части чемпионата Украины в Первой лиге.

Агентство Телевидения Новости