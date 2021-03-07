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"Металлист 1925" выиграл у "Кырана" на тренировочном сборе в Турции

Металлист 1925 выиграл у Кырана на тренировочном сборе в Турции

"Металлист 1925" забивал голы после розыгрышей угловых.

Составом, приближенным к основному, перволиговый харьковский "Металлист 1925" провел сегодня на тренеровочном сборе в Турции контрольным поединок против представителя Первой лиги чемпионата Казахстана команды "Кыран" (Туркестан).

Матч завершился победой "Металлиста 1925" со счетом 2:1. Комбинация после углового в первом тайме привела к голу Владислава Дмитренко, во втором - Михаила Шершня. Между ними с пенальти забил футболист "Кырана" Алибаба Рахматуллаев.

Агентство Телевидения Новости

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