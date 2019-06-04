"Металлист 1925" уволил главного тренера Александра Горяинова

"Металлист 1925" и Александр Горяинов прекратили сотрудничество.

Как сообщил официальный сайт "Металлиста 1925", клуб разорвал контракт с теперь уже бывшим главным тренером в связи с невыполнением главной задачи на сезон.

"Металлист 1925" занял по итогам сезона в Первой лиге украинского футбола 4-е место и не сумел выйти в Премьер-Лигу.

Один из помощников Горяинова Сергей Ралюченко освобожден от исполнения обязанностей второго тренера главной команды и переведен в "Металлист Юниор".

Остальные члены тренерского штаба Андрей Демченко, Юрий Сивуха и Марина Миндарева пока остаются в клубе на своих должностях. Их судьбу решит новый главный тренер, который будет назначен в ближайшее время.

Агентство Телевидения Новости