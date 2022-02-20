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«Металлист» одержал две победы за один день
Харьковский «Металлист» провел в один день разными составами два контрольных поединка на тренировочном сборе в Турции.
В первом матче подопечные Александра Кучера встречались с командой «Нефтчи» (Кочкор-Ата, Кыргызстан) и одержали крупную победу — 3:0.
Забитыми голами отметились Артур Мурза, Евгений Банада (с пенальти) и Григорий Сынчук.
Во втором поединке «Металлист» оказался сильнее киевской «Оболони» — 1:0.
Автор победного гола — Эдуард Сарапий.
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