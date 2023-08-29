«Ми шокуємо світ»: Нганну розповів, за рахунок чого він має намір перемогти Ф’юрі

Екс-чемпіон UFC Френсіс Нганну готується до поєдинку проти чемпіона світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсона Ф’юрі.

Камеруно-французький боєць оцінив свої шанси на перемогу в бою проти «циганського короля», пише УНІАН.

Нганну вважає, що йому під силу зловити британця своїм нокаутуючим ударом і здобути перемогу.

«Тайсон – хороший боєць, але ми дізнаємося, наскільки він дійсно хороший, після того, як я влучу в ціль.

Я вже готовий до цього бою і дуже схвильований. Я готуюся. Залишається дев’ять тижнів.

Хороший термін, щоб зробити ці руки швидкими і сильними. Ми шокуємо світ», – наводить слова Нганну BoxingScene.

Поєдинок Нганну – Ф’юрі пройде 28 жовтня в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Це буде виставковий бій, який пройде за класичними правилами боксу.

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