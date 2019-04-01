Мяч залетел в ворота, пока вратарь праздновал, якобы, отбитый 11-метровый

Оригинальная ситуация случилась в серии послематчевых пенальти.

В финале юношеского футбольного турнира Future Champions в ЮАР встречались местная команда "Орландо Пайретс" из Йоханесбурга и российский "Спартак" (Москва).

Основное время матча завершилось вничью - 1:1.

В серии же послематчевых пенальти при счете 6:6 вратарь "Орландо" отбил мяч ногой и стал радоваться. В это время мяч взмыл вверх и, опустившись, залетел в ворота. Гол был засчитан. Ниже на видеозаписи матча этот эпизод на 1:48.20.

В конце концов серия 11-метровых завершилась со счетом 8:7 в пользу команды из ЮАР.





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