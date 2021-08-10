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10.08.2021 20:50
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Минус "Колос". Украина потеряла второго участника в еврокубках в нынешнем сезоне

Минус Колос. Украина потеряла второго участника в еврокубках в нынешнем сезоне

После того, как полтавская "Ворскла" вылетела от финского "КуПСа" во втором квалификационном раунде Лиги Конференций, аналогичная судьба постигла "Колос" из Коваливки в третьем квалификационном раунде. Для "Колоса" непроходимым соперником оказался казахстанский "Шахтер" из Караганды.

Первый матч "Колоса" против "Шахтера" в Украине завершился вничью - 0:0.

Сегодня ответный поединок в Казахстен принес тот же исход - 0:0. Не было забито голов и в овертайме.

В результате дело дошло до серии послематчевых пенальти. Героем этой серии стал вратарь "Шахтера" Игорь Шацкий, отбивший три 11-метровых от игроков "Колоса". В результате "Шахтер" выиграл по пенальти 3:1, и "Колос" вылетел из еврокубков.


Агентство Телевидения Новости

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